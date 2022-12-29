Domino's Pizza розглядає можливий вихід з ринку РФ

Оператор Domino's Pizza в Росії розглядає можливість продажу свого бізнесу через 10 місяців повномасштабної війни РФ проти України.

Про це повідомляє BBC з посиланням на заяву компанії DP Eurasia, яка володіє франшизою Domino's Pizza в Росії.

DP Eurasia, акції якої котируються на Лондонській фондовій біржі, заявила, що "переоцінює свою присутність в Росії, вплив санкцій і свою подальшу здатність обслуговувати своїх клієнтів в Росії". Компанія є однією з небагатьох західних фірм, яка не призупинила і не припинила надавати послуги в РФ.

"Компанія розглядає різні варіанти, які можуть включати продаж своїх російських операцій", - зазначили у DP Eurasia.

Компанія має 171 піцерію Domino's Pizza в Росії; 68 з них є її власністю, ще 103 керуються за франшизою. Крім того, фірма управляє франшизою Domino's в Туреччині, Азербайджані та Грузії.

Водночас у DP Eurasia натякнули на можливий продаж російських активів: "Поки робота над потенційною угодою триває, не може бути ніякої впевненості щодо її результату".