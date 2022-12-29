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Рашистам з 1 січня підвищили ціну на горілку
21:31 29.12.2022 |
Мінфін Росії підвищив мінімальні роздрібні ціни на алкогольну продукцію міцністю понад 28% з 1 січня 2023 року.
Згідно з ухваленим рішенням, мінімальна ціна пляшки горілки об'ємом 0,5 л з 1 січня зросте на 20 рублів - до 281 рубля (близько $5,2), пише російський "Коммерсант".
Мінімальна ціна півлітрової пляшки бренді зросте з 348 до 375 руб., коньяку - з 480 до 517 руб. за 0,5 л.
Мінімальні ціни на горілку в Росії встановлюються з 2009 року під гаслом боротьби з "тіньовим" виробництвом. З 2011 року запроваджено мінімальні ціни на коньяк, з 2016 року - на ігристі вина.
Як повідомлялося, за даними Росалкогольрегулювання, у січні-серпні 2022 року роздрібні продажі горілки в Росії склали 49,4 млн декалітрів (дал), що на 7,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року (46,1 млн дал).
Виробництво горілки за 8 місяців цього року склало 49,98 млн дал, що на 9,2% більше, ніж роком раніше, коньяку - 5,59 млн дал (на 14,9% більше).
Загалом у січні-серпні в Росії через роздрібні мережі було реалізовано 140 млн дал алкогольної продукції (без пива, пивних напоїв, сидру та медовухи), що на 8,4% більше, ніж роком раніше (134,6 млн дал).
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