Фінансові новини
- |
- 29.12.22
- |
- 15:11
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Китайська платіжна система UnionPay обмежила зняття готівки за кордоном для росіян
14:44 29.12.2022 |
Китайська платіжна система UnionPay запровадила ліміти на зняття готівки за межами Росії з емітованих російськими банками карт.
Першим про повідомляє російська редакція Forbes із посиланням на інформацію місцевих банків та джерел на фінансовому ринку РФ.
Зокрема, російський банк "Приморье" попередив клієнтів, що тепер з емітованих банком карток UnionPay можна зняти не більше 50 тисяч юанів ($7,18 тис.) на день і не більше 500 тисяч юанів на добу або еквівалент цих сум в інших валютах.
Встановлення ліміту на зняття готівки за межами Росії з випущених російськими банками карт UnionPay підтвердили у банках "Російський стандарт" та ВБРР. Співробітники низки інших російських банків повідомили, що поки не знають про нові обмеження, у деяких російських банках називали дещо інші встановлені ліміти за картками UnionPay.
За даними на сайті китайської платіжної системи випливає, що зараз картки UnionPay випускають кілька російських банків. Серед них "Російський стандарт", "МТС-банк", "Россєльхозбанк", "Газпромбанк", "Солидарность", банк "Санкт-Петербург", ВБРР, "Примсоцбанк", "Приморье", "Зеніт" та "Почта Банк".
Як повідомлялося, раніше стало відомо, що китайська платіжна система UnionPay відмовляється співпрацювати з російськими банками, які потрапили під санкції, побоюючись вторинних санкцій США.
Після виходу з Росії платіжних систем Visa та MasterCard, а також японської платіжної компанії JCB та American Express, на ринку РФ з міжнародних платіжних систем залишилася лише UnionPay. Вона працює у 180 країнах, включаючи США та ЄС.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Ціна блекауту, держава в економіці, бронювання працівників та страхування ризиків війни. Інтерв'ю з міністеркою економіки Юлією Свириденко
|Україна потребує не благодійної допомоги, а інвестицій у те, щоб вистояти і продовжити розвиток, – голова Нацбанку
|Мінфін проти податкової реформи зі зниженням ставок: Матиме негативні наслідки
|Кабмін припинив діяльність Фонду соцстрахування та приєднав його до ПФУ - Шмигаль
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Китайська платіжна система UnionPay обмежила зняття готівки за кордоном для росіян
|Серби розібрали барикаду на найбільшому пропускному пункті між Косово і Сербією
|«Газпром» зменшив видобуток та експорт газу до мінімуму з початку століття, – Bloomberg
|На території Білорусі впала ракета. Мінськ звинуватив Україну
|Японія виступає за реформу Радбезу ООН через воєнну агресію РФ проти України - посол
|Японія має намір надати Україні $500 млн допомоги - посол
Бізнес
|Сенат США ухвалив законопроєкт про ліквідацію космічного сміття на орбіті
|Чи може доброта завадити успіху
|Apple не дозволила адаптувати свої телефони під російські мережі зв'язку
|Вчені виявили два нові мінерали у метеориті, який впав у Сомалі
|В Україні нарахували 309 000 ІТ-фахівців
|Tesla призупинила виробництво на своєму заводі в Шанхаї
|Нова хвиля Covid-19 у Китаї ставить під загрозу бізнес Apple – FT