Китайська платіжна система UnionPay обмежила зняття готівки за кордоном для росіян

Китайська платіжна система UnionPay запровадила ліміти на зняття готівки за межами Росії з емітованих російськими банками карт.

Першим про повідомляє російська редакція Forbes із посиланням на інформацію місцевих банків та джерел на фінансовому ринку РФ.

Зокрема, російський банк "Приморье" попередив клієнтів, що тепер з емітованих банком карток UnionPay можна зняти не більше 50 тисяч юанів ($7,18 тис.) на день і не більше 500 тисяч юанів на добу або еквівалент цих сум в інших валютах.

Встановлення ліміту на зняття готівки за межами Росії з випущених російськими банками карт UnionPay підтвердили у банках "Російський стандарт" та ВБРР. Співробітники низки інших російських банків повідомили, що поки не знають про нові обмеження, у деяких російських банках називали дещо інші встановлені ліміти за картками UnionPay.

За даними на сайті китайської платіжної системи випливає, що зараз картки UnionPay випускають кілька російських банків. Серед них "Російський стандарт", "МТС-банк", "Россєльхозбанк", "Газпромбанк", "Солидарность", банк "Санкт-Петербург", ВБРР, "Примсоцбанк", "Приморье", "Зеніт" та "Почта Банк".

Як повідомлялося, раніше стало відомо, що китайська платіжна система UnionPay відмовляється співпрацювати з російськими банками, які потрапили під санкції, побоюючись вторинних санкцій США.

Після виходу з Росії платіжних систем Visa та MasterCard, а також японської платіжної компанії JCB та American Express, на ринку РФ з міжнародних платіжних систем залишилася лише UnionPay. Вона працює у 180 країнах, включаючи США та ЄС.