Серби розібрали барикаду на найбільшому пропускному пункті між Косово і Сербією

Косовські серби розібрали барикаду у Мердарі - найбільшому пропускному пункті між Косово і Сербією.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Vecernje Novosti.

Барикаду на Мердарі, яка була встановлена групою громадян на підтримку заарештованих сербів, після їхнього вчорашнього звільнення прибрали зранку у четвер.

Протягом дня очікується усунення інших барикад.

Після зустрічі президента Сербії Александара Вучича з представниками сербів Косова і Метохії було прийнято рішення про розбирання барикад.

"Із завтрашнього дня до полудня почнеться розбирання барикад, це не може бути зроблено за дві години, чи за 24, чи за 48 годин, барикади будуть прибрані, але недовіра не знята. Ті, хто думає, що вони можуть грати життями сербів і їх виживанням, вони повинні знати, що, як ми не дозволили цього до цих пір, ми не дозволимо цього і в майбутньому", - сказав Вучич.

"Ми повинні говорити і намагатися відновити довіру. Ми ніколи не бачили більш організованого опору сербського народу", - додав Вучич.

Він зачитав текст, переданий йому сербами з барикад, які, за його словами, заявили, що не хочуть йти проти своєї країни, але вимагають, щоб ніколи не було визнання самопроголошеної незалежності Косова.

Раніше директор Управління у справах Косово і Метохії (так Косово називають у Сербії) сербського уряду Петар Петкович заявив, що Белград отримав від Європейського Союзу та Сполучених Штатів "надійні гарантії".

За його словами, йдеться про звільнення серба-поліцейського Деяна Пантіча з-під варти, запевнення у відсутності списків косовських сербів, яких Приштина має намір арештувати, а також гарантії від миротворчих сил НАТО KFOR, що сили безпеки Косова не зможуть заходити в північні муніципалітети без їхньої попередньої згоди.

Нагадаємо, останнє загострення в Косові почалось після того, як просербська партія оголосила бойкот органам влади в чотирьох північних муніципалітетах. Після цього в муніципалітети зайшли косовські поліцейські, й там були призначені повторні вибори на грудень 2022 року.

Зрештою, після тиску США та Європейського Союзу, а також загострення на півночі Косова Приштина погодилась відтермінувати дострокові вибори до весни. На цьому тлі косовські серби почали зводити барикади на півночі частково визнаної країни.