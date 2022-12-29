«Газпром» зменшив видобуток та експорт газу до мінімуму з початку століття, – Bloomberg

Експорт газу російським "Газпромом" на ключові зарубіжні ринки зменшився майже вдвічі у 2022 році, а експорт російського газу до Європи впав до найнижчого рівня як мінімум із початку століття.

Про це свідчать підрахунки Bloomberg на підставі оприлюднених напередодні російським монополістом даних.

За словами голови правління "Газпрому" Олексія Міллера, цього року компанія експортувала у країни дальнього зарубіжжя 100,9 млрд куб. м газу, що на 46% менше, ніж роком раніше.

На тлі падіння експорту видобуток газу "Газпромом" 2022 році впав майже на 20% - до 412,6 млрд куб. м. Bloomberg зауважує, що це найнижчий рівень із 2008 року.

Зменшення експорту обумовлене падінням постачання газу до Європи - історично найбільшого зовнішнього ринку для "Газпрому". Цього року майже всі основні маршрути транспортування російського газу трубопроводами до європейських країн були так чи інакше порушені або зупинені після відмови європейських країн виконувати вимоги Владіміра Путіна платити за газ у рублях.

Зараз російський трубопровідний газ надходить до Європи лише через один із пунктів на кордоні Росії з Україною та однією гілкою газопроводу "Турецький потік" - через Туреччину до Угорщини та Сербії.

Тим часом "Газпром" поступово нарощує постачання до Китаю, однак вони не здатні компенсувати втрату європейського ринку через відсутність інфраструктури.

Як повідомлялося, за підсумками січня-листопада 2022 року російський "Газпром" звітував про падіння видобутку на 90,8 млрд кубометрів або на 19,4% - до 376,9 млрд кубометрів газу. Водночас експорт до країн далекого зарубіжжя за вказаний період впав на 44,5% або на 78,3 млрд кубометрів - до 95,2 млрд куб. м.

Нагадаємо, "Газпром" методично зменшує експорт газу до країн ЄС, знаходячи для цього різноманітні пояснення.

За даними Reuters, російський президент Владімір Путін робить ставку на те, що рекордні ціни на енергоносії та можливий дефіцит газу цієї зими схилятиме Європу спонукати Україну до перемир'я у розв'язаній Росією війні на умовах Кремля.