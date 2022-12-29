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Глава МЗС Туреччини: ми не допустимо розширення вод Греції в Егейському морі
11:01 29.12.2022 |
Туреччина не допустить розширення територіальних вод Греції в Егейському морі навіть на 1 милю, не те, що на 12 миль, про які заявляють в Афінах.
Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу на пресконференції за підсумками року в четвер в Анкарі, передає "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.
Він нагадав, що парламент Туреччини ще 1995 року ухвалив чітке рішення щодо цього питання, і воно залишається чинним донині.
"Ми попереджаємо Грецію: не шукайте пригод на свою голову. Наслідки можуть виявитися вельми згубними для грецької сторони. Туреччина продовжить відстоювати свої інтереси як в Егейському, так і Середземному морях", - підкреслив міністр.
Парламент Туреччини 1995 року ухвалив рішення, згідно з яким кваліфікуватиме розширення Грецією наявних кордонів в Егейському морі як "казус беллі".
Незважаючи на те, що сусідні країни є союзниками по НАТО, вони десятиліттями не можуть порозумітися через низку двосторонніх суперечок, в тому числі щодо морських кордонів, взаємних претензій на континентальний шельф і довготривалу кіпрську суперечку.
Як повідомлялося, у грудня представники Греції й Туреччини взяли участь у таємних переговорах у Брюсселі за німецького посередництва на тлі загострення двосторонніх відносин.
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