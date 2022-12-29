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АНАЛІТИКА

Німеччина щороку купуватиме у США 2,25 мільйона тонн скрапленого газу

 

Німецька енергетична група RWE уклала контракт на постачання зі США 2,25 млн тонн скрапленого природного газу на рік.

Про це повідомляє агентство dpa, передає Укрінформ.

Компанія RWE Supply & Trading повідомила, що 15-річну угоду було укладено з американською компанією Sempra Infrastructure, яка займається розробкою, будівництвом і експлуатацією об'єктів СПГ у Мексиканській затоці та на тихоокеанському узбережжі.

Узгоджений обсяг відповідає приблизно 30 суднам, або приблизно 3 мільярдам кубометрів газу на рік.

Газ буде доставлятися з нового терміналу в Порт-Артурі, штат Техас, який, як очікується, запрацює у 2027 році.

Голова RWE Supply & Trading Андре Штраке охарактеризував угоду як важливий крок до диверсифікації постачання газу до Німеччини та підвищення енергобезпеки Європі в довгостроковій перспективі.

Нагадаємо, перший у Німеччині СПГ-термінал у Вільгельмсгафені, оператором якого є компанія Uniper, прийняв газ у трубопровід 21 грудня. Як очікується, у січні тут почнеться регулярне комерційне транспортування газу.

На початку наступного року планується введення в експлуатацію ще кількох таких терміналів.
 

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