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Німеччина щороку купуватиме у США 2,25 мільйона тонн скрапленого газу
08:35 29.12.2022 |
Німецька енергетична група RWE уклала контракт на постачання зі США 2,25 млн тонн скрапленого природного газу на рік.
Про це повідомляє агентство dpa, передає Укрінформ.
Компанія RWE Supply & Trading повідомила, що 15-річну угоду було укладено з американською компанією Sempra Infrastructure, яка займається розробкою, будівництвом і експлуатацією об'єктів СПГ у Мексиканській затоці та на тихоокеанському узбережжі.
Узгоджений обсяг відповідає приблизно 30 суднам, або приблизно 3 мільярдам кубометрів газу на рік.
Газ буде доставлятися з нового терміналу в Порт-Артурі, штат Техас, який, як очікується, запрацює у 2027 році.
Голова RWE Supply & Trading Андре Штраке охарактеризував угоду як важливий крок до диверсифікації постачання газу до Німеччини та підвищення енергобезпеки Європі в довгостроковій перспективі.
Нагадаємо, перший у Німеччині СПГ-термінал у Вільгельмсгафені, оператором якого є компанія Uniper, прийняв газ у трубопровід 21 грудня. Як очікується, у січні тут почнеться регулярне комерційне транспортування газу.
На початку наступного року планується введення в експлуатацію ще кількох таких терміналів.
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