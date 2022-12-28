TikTok тепер заборонено використовувати на робочих телефонах в усьому Конгресі США

Адміністрація Палати представників Конгресу США слідом за Сенатом заборонила використовувати популярний додаток для публікації коротких відео TikTok на робочих пристроях.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У повідомленні, надісланому всім законодавцям і співробітникам Палати представників у вівторок, зазначається, що TikTok несе "високий ризик через низку проблем із безпекою" і має бути видалений з усіх пристроїв, які перебувають у віданні Палати.

Там зазначається, що всі, хто мають TikTok на своїх пристроях, отримають запит про його видалення, а завантаження програми в майбутньому буде заборонене.

Заборона була запроваджена відповідно до законопроєкту про бюджет США на 2023 рік обсягом 1,66 трильйона доларів, ухваленого минулого тижня. Він містить положення про заборону додатків штибу TikTok на пристроях, якими керують федеральні органи влади.

"Після ухвалення бюджетного законодавства, яке забороняє TikTok на пристроях виконавчої влади, адміністрація спільно з Комітетом з питань адміністрування Палати представників працювала над утіленням цієї політики для Палати", - пояснив Reuters речник адміністрації.

Раніше в грудні, як повідомлялося, Сенат США у голосуванні підтримав ініціативу заборонити встановлювати держслужбовцям на робочі телефони чи інші пристрої додаток TikTok з міркувань нацбезпеки.

За підрахунками Reuters, уже 19 штатів США принаймні частково заблокували TikTok для державних пристроїв через побоювання, що уряд Китаю може використовувати його для відстеження американців і цензури контенту.