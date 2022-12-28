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У Фінляндії знову відклали запуск нового реактора на АЕС
14:09 28.12.2022 |
Запуск третього реактора фінської атомної електростанції "Олкілуото", який мав запрацювати протягом грудня, відклали до весни.
Про це повідомила естонська державна енергетична компанія Eesti Energia в огляді ринку електроенергії, передає "Європейська правда" з посиланням на ERR.
Згідно з повідомленням, 27 грудня третій реактор АЕС "Олкілуото" було запущено в тестовому режимі.
Реактор, введення якого в експлуатацію відстало від графіка вже на 13 років, був запущений у вересні, після чого в турбінах охолоджувальних насосів виникли тріщини. Реактор обслуговують чотири турбіни, дві з яких до теперішнього моменту замінили, а в інших двох, як і раніше, є тріщини. Вони, ймовірно, виникли під час швидкого перемикання навантаження під час тестового пуску.
Тепер реактор запустили на 11 днів, після чого його зупинять на місяць для додаткової перевірки турбін, а потім відбудеться черговий тестовий запуск на початку лютого.
Оператор станції Teollisuuden Voima розраховує, що реактор запрацює в комерційному режимі 8 березня.
У Eesti Energia зазначили, що це означає, що цієї зими енергія з "Олкілуото-3" не надходитиме в мережу, що викликає певну заклопотаність, оскільки січень і лютий традиційно є найхолоднішими місяцями в регіоні Балтійського моря.
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