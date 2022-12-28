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Туристичний бойкот. Попит іноземців на відвідування Росії обвалився на 90%
09:13 28.12.2022 |
У Росії рекордно обвалився в'їзний турпотік у 2022 році - кількість іноземців у складі організованих груп упала більш ніж на 90%.
Більшість гостей прибували в РФ зі східних країн, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на "Комерсант".
Причини спаду організованого туризму в Росії - вторгнення в Україну та подальша міжнародна ізоляція: негативне інформаційне тло, складнощі з оформленням віз, перельотами та заборона на використання в країні платіжних систем Visa та Mastercard.
У 2022 році до РФ прибували туристи з Ірану, Індії, Казахстану, Узбекистану, країн Близького Сходу.
До пандемії Росію відвідували 300-400 тисяч туристів у розмках організованих турів. Цього року туроператори налічують лише сотні гостей.
"В'їзний організований турпотік до Росії за підсумками 2022 року скоротився більш ніж на 90%", - поділився спостереженнями голова одного з російських туроператорів Сергій Ромашкін.
За його оцінками, помітного потоку з Європи очікувати не варто і в 2023 році, хоча можливе невелике зростання прибуття з країн із безвізовими угодами з РФ - Ірану, Туреччини та Індії.
Експерти ринку сподіваються також, що замість європейців до Росії наступного року поїдуть туристи з Китаю та інших країн Азії.
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