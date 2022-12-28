Фінансові новини
- |
- 28.12.22
- |
- 10:25
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Ви ніколи не перетнете океан, якщо не наберетеся мужності втратити берег з поля зору"
Христофор Колумб
Маск повідомив про активацію майже 100 терміналів Starlink в Ірані
09:06 28.12.2022 |
Мешканці Ірану змогли активувати вже майже сотню терміналів супутникового інтернету Starlink. Про це повідомив Ілон Маск (Elon Musk).
Що відомо
Американський мільярдер минулої осені вперше пообіцяв активувати сервіс Starlink в Ірані. Судячи з усього, голова компанії SpaceX зміг стримати обіцянку, і на це йому знадобилося кілька місяців.
За даними Reuters, активація Starlink в Ірані була не лише бажанням вийти на новий ринок. Мало того, запуск супутникового інтернету в країні є скоріше політичним рішенням.
Наразі немає інформації про те, хто ввозить у країну термінали Starlink і як проходить оплата, адже офіційно вони в Ірані не продаються. The Independent повідомляє, що американська влада надає допомогу в просуванні сервісу. Жителі Ірану хочуть ввезти в країну кілька тисяч терміналів, кожен з яких може обслуговувати до 200 пристроїв.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Різні ліги. Хто буде суперником Олесі Ілащук на дипломатичній дуелі в Болгарії
|Справа Татарова: НАБУ та САП завершили розслідування розкрадання 18 млн на будівництві квартир для військових
|НАБУ проводить обшуки у голови Дніпропетровської ОВА Резніченка у справі про ремонт доріг фірмою його подруги, - ЗМІ
|Україна ініціює процес виключення Росії з ООН – заява МЗС
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|«Укренерго» отримало від Німеччини вісім потужних генераторів
|Туристичний бойкот. Попит іноземців на відвідування Росії обвалився на 90%
|Маск повідомив про активацію майже 100 терміналів Starlink в Ірані
|Палата представників США заборонила співробітникам користуватися TikTok
|Британія остерігається економічних наслідків від загострення навколо Тайваню - The Times
|Польща від початку повномасштабної агресії рф надала Україні допомоги на $9 мільярдів
Бізнес
|Apple не дозволила адаптувати свої телефони під російські мережі зв'язку
|Вчені виявили два нові мінерали у метеориті, який впав у Сомалі
|В Україні нарахували 309 000 ІТ-фахівців
|Tesla призупинила виробництво на своєму заводі в Шанхаї
|Нова хвиля Covid-19 у Китаї ставить під загрозу бізнес Apple – FT
|Twitter почав показувати всім кількість переглядів
|Маск заявив, що не буде продавати акції Tesla близько двох років