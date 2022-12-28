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АНАЛІТИКА

Маск повідомив про активацію майже 100 терміналів Starlink в Ірані

 

Мешканці Ірану змогли активувати вже майже сотню терміналів супутникового інтернету Starlink. Про це повідомив Ілон Маск (Elon Musk).

Що відомо

Американський мільярдер минулої осені вперше пообіцяв активувати сервіс Starlink в Ірані. Судячи з усього, голова компанії SpaceX зміг стримати обіцянку, і на це йому знадобилося кілька місяців.

За даними Reuters, активація Starlink в Ірані була не лише бажанням вийти на новий ринок. Мало того, запуск супутникового інтернету в країні є скоріше політичним рішенням.

Наразі немає інформації про те, хто ввозить у країну термінали Starlink і як проходить оплата, адже офіційно вони в Ірані не продаються. The Independent повідомляє, що американська влада надає допомогу в просуванні сервісу. Жителі Ірану хочуть ввезти в країну кілька тисяч терміналів, кожен з яких може обслуговувати до 200 пристроїв.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: SpaceX, Іран
 

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