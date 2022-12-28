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Палата представників США заборонила співробітникам користуватися TikTok
08:56 28.12.2022 |
Палата представників Конгресу забороняє використання програми китайської соціальної мережі TikTok на всіх офіційних пристроях, що використовуються для роботи в Палаті представників та всіма її співробітниками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".
У вівторок усі законодавці Палата представників та їхні співробітники отримали лист за підписом головного адміністративного директора палати (CAO) з вимогою видалити програму TikTok з офіційних пристроїв через проблеми у сфері безпеки.
У листі говорилося, що з усіма, хто вже має TikTok, зв'яжуться з приводу видалення програми, а майбутнє його завантаження забороняється.
Заборона практично аналогічна законопроєкту, який ось-ось має набути чинності, - про заборону використання програми TikTok на пристроях федерального уряду.
Це станеться, як тільки президент Джо Байден підпише найближчими днями законопроєкт про федеральний бюджет наступного фінансового року. У цьому законопроєкті, що забезпечує фінансування різних статей бюджету на суму 1,66 трильйона доларів, є положення про фінансування заходів щодо заборони застосування TikTok на федеральних пристроях.
Станом на минулий тиждень уряди 19 штатів вже заборонили додаток TikTok, що належить китайській компанії ByteDance Ltd, на робочих пристроях урядів цих штатів.
У Конгресі також вже звучали пропозиції запровадити загальнонаціональну заборону на китайську програму.
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