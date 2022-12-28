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Британія остерігається економічних наслідків від загострення навколо Тайваню - The Times
08:51 28.12.2022 |
Велика Британія не готова до «катастрофічних» економічних наслідків, які можуть виникнути в результаті китайського вторгнення на Тайвань.
Про це, як повідомляє The Times, розповіли в приватному порядку представники британського уряду, передає Укрінформ.
«Найвищі посадовці в уряді Великої Британії вважають, що конфлікт у Південно-Китайському морі підірве ланцюжки поставок та призведе до дефіциту життєво важливого імпорту, як було під час пандемії COVID»,- зазначається в повідомленні.
У цьому зв'язку британський уряд попередив керівників національної індустрії, щоби вони «дуже ретельно» продумували те, звідки вони беруть життєво важливі товари. До цього переліку входять, у тому числі, медичне приладдя, компоненти для споживчих товарів й зокрема напівпровідники, які широко використовуються від телефонів до передових системах озброєння.
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