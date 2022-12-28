Польща від початку повномасштабної агресії рф надала Україні допомоги на $9 мільярдів

Польща та поляки від моменту повномасштабної агресії рф проти України, надали Україні та українцям допомоги на zł35-40 мільярдів ($8-9 мільярдів).

Про це зазначив у Твіттері заступник голови Польського фонду розвитку (PFR) Бартош Марчук, передає Укрінформ.

Він поінформував, що приблизно zł10 млрд (близько $2,3 млрд) - це надання зброї, ще zł10 млрд (близько $2,3 млрд) - допомога простих поляків.

Крім того, zł6 млрд (близько $1,4 млрд) було виділено на допомогу українцям із бюджету Польщі, а допомога органів місцевого самоврядування і неурядових організацій також становила приблизно zł10 млрд ($2,3 млрд).

