Серби на півночі Косова вперше звели барикади в центрі міста

Серби, які мешкають на півночі частково визнаного Косова, у ніч проти вівторка звели нові барикади на тлі напруженості в регіоні, яка почалась із рішення Приштини провести дострокові вибори в північних муніципалітетах із переважно сербським населенням.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в матеріалі AP.

Нові барикади із навантажених ваговозів були встановлені протягом ночі у місті Митровиця на півночі Косова, розділеному між косовськими сербами і етнічними албанцями.

З початку останньої кризи між Косовом і Сербією серби вперше заблокували вулиці в одному з великих косовських міст. Досі барикади встановлювались лише на дорогах, що ведуть до косовсько-сербського кордону.

Раніше Косово попросило миротворчі сили НАТО KFOR прибрати загородження, натякаючи на те, що косовські сили самі можуть піти на такий крок.

Ситуацію загострило також приведення сил безпеки Косова й сербської армії у стан підвищеної бойової готовності в ніч проти вівторка.

Останнє загострення в Косові почалось після того, як просербська партія оголосила бойкот органам влади в чотирьох північних муніципалітетах. Після цього в муніципалітети зайшли косовські поліцейські, й там були призначені повторні вибори на грудень 2022 року.

Зрештою, після тиску США та Європейського Союзу, а також загострення на півночі Косова Приштина погодилась відтермінувати дострокові вибори до весни. На цьому тлі косовські серби почали зводити барикади на півночі частково визнаної країни.