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Серби на півночі Косова вперше звели барикади в центрі міста
17:45 27.12.2022 |
Серби, які мешкають на півночі частково визнаного Косова, у ніч проти вівторка звели нові барикади на тлі напруженості в регіоні, яка почалась із рішення Приштини провести дострокові вибори в північних муніципалітетах із переважно сербським населенням.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в матеріалі AP.
Нові барикади із навантажених ваговозів були встановлені протягом ночі у місті Митровиця на півночі Косова, розділеному між косовськими сербами і етнічними албанцями.
З початку останньої кризи між Косовом і Сербією серби вперше заблокували вулиці в одному з великих косовських міст. Досі барикади встановлювались лише на дорогах, що ведуть до косовсько-сербського кордону.
Раніше Косово попросило миротворчі сили НАТО KFOR прибрати загородження, натякаючи на те, що косовські сили самі можуть піти на такий крок.
Ситуацію загострило також приведення сил безпеки Косова й сербської армії у стан підвищеної бойової готовності в ніч проти вівторка.
Останнє загострення в Косові почалось після того, як просербська партія оголосила бойкот органам влади в чотирьох північних муніципалітетах. Після цього в муніципалітети зайшли косовські поліцейські, й там були призначені повторні вибори на грудень 2022 року.
Зрештою, після тиску США та Європейського Союзу, а також загострення на півночі Косова Приштина погодилась відтермінувати дострокові вибори до весни. На цьому тлі косовські серби почали зводити барикади на півночі частково визнаної країни.
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