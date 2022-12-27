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АНАЛІТИКА

Тайвань збільшить тривалість строкової військової служби через напруженість з Китаєм

 

Тайвань розширить обов'язкову військову службу до одного року з чотирьох місяців з 2024 року через зростаючу загрозу, з якою стикається демократично керований острів з боку свого сусіда Китаю.

Про це заявила у вівторок президентка Тайваню Цай Інвень, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Цей крок, який був добре продуманий, відбувається в той час, коли Китай посилює військовий, дипломатичний і економічний тиск на Тайвань з метою відстоювання своїх претензій на суверенітет, включаючи майже щоденні місії китайських військово-повітряних сил поблизу острова протягом останніх трьох років.

Цай сказала, що Тайвань хоче миру, але повинен мати можливість захищати себе.

"Поки Тайвань досить сильний, він буде домом демократії і свободи в усьому світі, і він не стане полем битви", - сказала Цай на пресконференції, оголосивши про рішення розширити призовний період, яке вона назвала "неймовірно важким".

Нинішня військова система, включаючи підготовку резервістів, є неефективною і недостатньою для того, щоб впоратися зі зростаючою військовою загрозою з боку Китаю, особливо в разі його швидкого нападу на острів, додала Цай.

"Тайвань хоче сказати світові, що між демократією і диктатурою ми твердо віримо в демократію. Між війною і миром ми наполягаємо на мирі. Продемонструємо мужність і рішучість захистити нашу батьківщину і відстояти демократію" - сказала вона.

За словами Цай, призовники проходитимуть більш інтенсивну підготовку, включаючи стрілецькі вправи, бойові інструктажі, що надаватимуться американськими військовими, а також працюватимуть з більш потужним озброєнням, включаючи зенітні ракети "Стінгер" і протитанкові ракети.

Тайвань скаржився на затримку поставок американських озброєнь цього року, в т.ч. "Стінгерів", але Цай заявила, що ситуація покращується після переговорів зі Сполученими Штатами.

Де-факто посольство США на Тайвані привітало заяву про реформу призову на військову службу.

"Прихильність Сполучених Штатів до Тайваню і кроки Тайваню щодо посилення своєї самооборони сприяють підтримці миру і стабільності через Тайванську протоку і в регіоні", - заявили в Американському інституті на Тайвані.
Ключові теги: Тайвань
 

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