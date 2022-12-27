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Російський ковбасний олігарх Павло Антов випав з вікна в Індії
16:18 27.12.2022 |
Російського ковбасного олігарха Павла Антова знайшли мертвим у готелі в Індії через два дні після смерті його друга - Володимира Буданова.
Бізнесмени відвідували штат Одіша на південному сході Індії. В готелі Антов святкував свій день народження. З ним і з Будановим були ще двоє людей. Їхні особи не встановлені.
Бізнесмен Антов був депутатом від путінської партії "Єдина Росія" у місцевій раді Володимирської області, що розташована на схід від Москви.
Російські ЗМІ повідомили, що 65-річний Антов у неділю випав з вікна готелю у місті Раягада. Його компаньйон, бізнесмен Володимир Буданов, помер у готелі в п'ятницю.
Суперінтендант поліції Одіші Вівекананда Шарма сказав, що у пана Буданова стався інсульт, а Антов був у депресії після смерті друга і теж помер.
Російський консул в Калькутті Олексій Ідамкін заявив агенції ТАСС, що поліція не бачить криміналу "у цих трагічних подіях".
Туристичний гід Джітендра Сінгх повідомив журналістам, що пан Буданов, можливо, "випив багато алкоголю, оскільки у нього були пляшки з алкоголем".
Павло Антов був засновником м'ясокомбінату "Володимирський стандарт". У 2019 році Forbes оцінив його статки приблизно в 140 мільйонів доларів. Він очолив список найбагатших законодавців і державних службовців Росії.
Антов відіграв важливу роль у законодавчих зборах у місті Володимир, очолюючи комітет з аграрної політики та екології.
У червні Антов розкритикував війну та авіаудари Росії по Києву. У своєму акаунті у WhatsApp Антова назвав війну російським "терором". Він обурювався через обстріл Києва, внаслідок якого з-під завалів дістали маленьку дівчинку. Її тато загинув.
Пізніше бізнесмен змінив свою думку, написавши, що його пост був "технічною помилкою". Повідомлення у WhatsApp видалили. Згодом Антов написав у соцмережах, що він є прихильником президента, "патріотом своєї країни" і підтримує війну.
Після початку війни кілька відомих російських бізнесменів загинули за загадкових обставин. Дехто з них відкрито критикували війну.
У вересні голова російського нафтового гіганта Лукойл Равіль Маганов, ймовірно, випав з вікна лікарні в Москві. Раніше у Підмосков'ї знайшли мертвим іншого колишнього топменеджера "Лукойлу" Олександра Суботіна.
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