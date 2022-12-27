Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Німеччина вже відправила до України зброї на понад 2,2 млрд євро

 

Експорт німецької зброї до України становив понад 2,2 млрд євро. Про це йдеться у відповіді Федерального міністерства економіки на запит лівого депутата Бундестагу Севіма Дагделена, інформує zeit.de.

Цього року федеральний уряд схвалив експорт озброєнь на суму щонайменше 8,35 млрд євро.

"Це вже друге за величиною значення в історії Федеративної Республіки. Тільки минулого року ця цифра була ще вищою - 9,35 млрд євро", - йдеться в повідомленні.

Понад чверть поставленого з 1 січня до 22 грудня озброєння та військової техніки надійшло до України - близько 2,24 млрд євро, уточнили в міністерстві.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,8432
  0,0530
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 11:58
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,0440  0,42 1,06 40,7410  0,24 0,58
EUR 41,7197  0,24 0,59 42,8177  0,18 0,43

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес