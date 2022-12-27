Німеччина вже відправила до України зброї на понад 2,2 млрд євро

Експорт німецької зброї до України становив понад 2,2 млрд євро. Про це йдеться у відповіді Федерального міністерства економіки на запит лівого депутата Бундестагу Севіма Дагделена, інформує zeit.de.

Цього року федеральний уряд схвалив експорт озброєнь на суму щонайменше 8,35 млрд євро.

"Це вже друге за величиною значення в історії Федеративної Республіки. Тільки минулого року ця цифра була ще вищою - 9,35 млрд євро", - йдеться в повідомленні.

Понад чверть поставленого з 1 січня до 22 грудня озброєння та військової техніки надійшло до України - близько 2,24 млрд євро, уточнили в міністерстві.