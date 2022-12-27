Фінансові новини
- |
- 27.12.22
- |
- 15:32
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Сбербанк через санкції закриває свій офіс в ОАЕ
12:48 27.12.2022 |
Найбільша фінустанова РФ Сбербанк буде змушений закрити свій офіс в ОАЕ на початку 2023 року через санкційний тиск.
Про це заявив перший заступник голови правління банку Олександр Ведяхін, пише Reuters.
"Сбербанк є одним з декількох великих російських банків, які були заблоковані в міжнародній платіжній системі SWIFT, а деякі вищі керівники особисто постраждали від санкцій", - нагадує агентство.
"На жаль, в контексті санкційних обмежень ми стикаємося з серйозними обмеженнями щодо нашого близькосхідного офісу "СберІнвест" в Абу-Дабі, і ми, на жаль, змушені закрити його в першому кварталі 2023 року", - сказав Ведяхін журналістам.
За його словами, Сбербанк продовжить обслуговувати клієнтів на ринку ОАЕ і зараз ведуться активні комунікації з китайськими регуляторами з приводу відкриття там офісу.
"Я сподіваюся, що до кінця 2023 року ми зможемо відкрити філіал в Китаї, зазвичай на це йде від 1-1,5 до 2 років", - додав топменеджер банку.
Європейський підрозділ Сбербанку, що базується у Відні, було закрито за розпорядженням Європейського центрального банку в березні, після того, як ЄЦБ попередив, що банку загрожує банкрутство через відтік депозитів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Справа Татарова: НАБУ та САП завершили розслідування розкрадання 18 млн на будівництві квартир для військових
ТОП-НОВИНИ
|НАБУ проводить обшуки у голови Дніпропетровської ОВА Резніченка у справі про ремонт доріг фірмою його подруги, - ЗМІ
|Україна ініціює процес виключення Росії з ООН – заява МЗС
|Коли святкувати Різдво - 25 грудня чи 7 січня? У «Дії» запустили нове опитування
|ЄС чекає від України зміни закону про КСУ, ухваленого всупереч рекомендаціям «Венеційки»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Німеччина вже відправила до України зброї на понад 2,2 млрд євро
|Євродепутат: справа Саакашвілі і вступ Грузії до ЄС нероздільні
|Спалах ковіду перетворить КНР на гальмо світової економіки?
|Сбербанк через санкції закриває свій офіс в ОАЕ
|У Росії вперше визнали, що санкції та «стеля цін» на нафту почали створювати проблеми
|У США розглядають альтернативні варіанти статусу «держава-спонсор тероризму» для РФ - Маркарова
|Потрібна згода всіх сторін: у генсека ООН відповіли на ідею посередництва між Україною та РФ
Бізнес
|Нова хвиля Covid-19 у Китаї ставить під загрозу бізнес Apple – FT
|Twitter почав показувати всім кількість переглядів
|Маск заявив, що не буде продавати акції Tesla близько двох років
|Meta виплатить $725 млн через позов щодо збору даних користувачів для виборчої кампанії Трампа
|Найбільший виробник чипів веде перемовини про будівництво першого заводу в Євросоюзі — FT
|На Amazon Prime вперше з'явився український дубляж — в третьому сезоні шпигунського трилера «Джек Раян»
|Франція оштрафувала Microsoft на 60 мільйонів євро