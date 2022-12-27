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У Росії вперше визнали, що санкції та «стеля цін» на нафту почали створювати проблеми
11:56 27.12.2022 |
Російська влада вперше публічно визнала, що запроваджені санкції та "стеля цін" почали створювати проблеми для експорту російської нафти. Про це заявив віцепрем'єр та колишній міністр енергетики РФ Олександр Новак в інтерв'ю пропагандистському агентству ТАРС.
Він зазначив, що у Росії виникли проблеми зі страхуванням суден, які використовуються для експорту нафти.
За його словами, проблеми через санкції пов'язані з неможливістю у повному обсязі компенсувати втрату страхових послуг. Також він визнав, що Росія не здатна запустити свій механізм страхування російських танкерів, який мав би замінити західну страховку.
Крім того, Новак ухилився від відповіді на запитання про частку російських компаній на ринку страхування експорту нафти морем.
Коментуючи можливі обмеження щодо російських нафтопродуктів, які західні країни мають намір запровадити з лютого, російський чиновник зазначив, що "РФ у такому разі може у відповідь наростити експорт нафти".
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