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АНАЛІТИКА

Південна Корея прискорить створення військового підрозділу БПЛА

 

Влада Південної Кореї вирішила сконцентрувати зусилля на створенні військового підрозділу, що спеціалізується на безпілотниках. Таке рішення президента Юна Сук Йоля викликане вчорашнім вторгненням у повітряний простір країни північнокорейських дронів.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Президент Південної Кореї заявив у вівторок, що просуватиме створення військового підрозділу, який спеціалізується на БПЛА. Також він критично висловився про реакцію військових у відповідь на вчорашнє вторгнення безпілотників КНДР.

За його словами, інцидент вказав на відсутність підготовки та готовності з боку південнокорейських військових, незважаючи на те, що раніше вторгнення вже мали місце.

Нагадаємо, що 26 грудня п'ять північнокорейських дронів перетнули кордон Південної Кореї, що спонукало Сеул підняти винищувачі та ударні вертольоти та спробувати їх збити.

Під час виконання завдання після вильоту з території бази південнокорейський легкий штурмовик КА-1 зазнав аварії. Двоє пілотів встигли катапультуватись. Як стверджують південнокорейські військові, аварія літака сталася через дії КНДР.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Корея
 

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