Фінансові новини
- |
- 27.12.22
- |
- 03:30
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Накращий момент, щоб посадити дерево, був двадцять років тому. Наступний – сьогодні"
Китайське прислів'я
У Китаї пом'якшать із 8 січня антиковідні обмеження
21:48 26.12.2022 |
У Китаї на початку січня пом'якшать обмежувальні заходи, введені раніше для боротьби з поширенням коронавірусу, повідомляє видання South China Morning Post.
Держкомісія КНР з охорони здоров'я ухвалила рішення знизити загрозу захворювання на COVID-19 з найвищої - "А" - до "Б". Категорія "А" була запроваджена ще у 2020 році
У рамках цього рішення з 8 січня 2023 року тим, хто прибуває до Китаю, не потрібно буде вирушати в обов'язковому порядку на карантин: цей захід залишиться в силі тільки для тих, у кого виявлено COVID-19. При цьому для в'їзду на територію КНР вимагатимуть негативний тест на коронавірус, зазначає Bloomberg.
Крім того, як повідомляє агентство ЕФЕ, у Китаї послаблять і контроль на своїй території за людьми, які захворіли на коронавірус. Зокрема, влада відмовиться від практики відстеження того, з ким контактувала та чи інша хвора людина. Йдеться і про відмову від практики визначення того, наскільки високий ризик зараження у тому чи іншому районі.
Раніше держкомісія КНР з охорони здоров'я припинила публікувати щоденну статистику щодо ситуації з COVID-19.
При цьому наприкінці листопада, коли щоденні нові випадки COVID-19 досягли рекордних показників, комісія перестала надавати дані про безсимптомні випадки зараження.
З 2020 року влада Китаю дотримувалась політики "нульової терпимості" до COVID-19: це означало, що з метою обмеження поширення вірусу вживалися такі заходи, як локдауни та обов'язковий карантин для тих, хто контактував із інфікованими людьми. Однак раніше в грудні влада Китаю скасувала низку обмежень, схвалених для стримування поширення вірусу, що викликало різкий стрибок захворювань та випадків летального результату.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|НАБУ проводить обшуки у голови Дніпропетровської ОВА Резніченка у справі про ремонт доріг фірмою його подруги, - ЗМІ
ТОП-НОВИНИ
|Україна ініціює процес виключення Росії з ООН – заява МЗС
|Коли святкувати Різдво - 25 грудня чи 7 січня? У «Дії» запустили нове опитування
|ЄС чекає від України зміни закону про КСУ, ухваленого всупереч рекомендаціям «Венеційки»
|Сенат США підтримав конфіскацію активів РФ на користь України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У Китаї пом'якшать із 8 січня антиковідні обмеження
|CША стурбовані вторгненням КНР у повітряний простір Тайваню
|Індія закликає до негайного припинення бойових дій в Україні
|У Росії зафіксували рекордну кількість звільнень і неповної зайнятості
|Україна ініціює процес виключення Росії з ООН – заява МЗС
|Дрони КНДР увійшли в простір Південної Кореї, один долетів майже до Сеула
|Мін'юст подав позов про конфіскацію активів власника найбільшого виробника титану з Росії
Бізнес
|Twitter почав показувати всім кількість переглядів
|Маск заявив, що не буде продавати акції Tesla близько двох років
|Meta виплатить $725 млн через позов щодо збору даних користувачів для виборчої кампанії Трампа
|Найбільший виробник чипів веде перемовини про будівництво першого заводу в Євросоюзі — FT
|На Amazon Prime вперше з'явився український дубляж — в третьому сезоні шпигунського трилера «Джек Раян»
|Франція оштрафувала Microsoft на 60 мільйонів євро
|Хворому серцю допомогли стовбурові клітини. У Британії провели першу таку операцію в історії