Фінансові новини
- |
- 26.12.22
- |
- 21:32
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
CША стурбовані вторгненням КНР у повітряний простір Тайваню
21:13 26.12.2022 |
Сполучені Штати стурбовані військовою активністю Китаю поблизу Тайваню і вважають її "провокаційною" та "дестабілізуючою", заявили в адміністрації президента США Джо Байдена у понеділок, 26 грудня, повідомляє Reuters.
"Ми продовжуватимемо допомагати Тайваню підтримувати достатній потенціал самооборони відповідно до наших довготривалих зобов'язань і нашої політики єдиного Китаю", - йдеться в заяві Ради національної безпеки США.
Маневри поблизу берегів Тайваню
25-26 грудня Пекін проводив масштабні військові навчання в морі та повітряному просторі поблизу Тайваню, в яких взяли участь 71 літак і сім кораблів. За цей час 47 китайських літаків перетнули серединну лінію Тайванської протоки, яка вважається неофіційним кордоном між Китаєм і Тайванем, і увійшли до розпізнавальної зони засобів протиповітряної оборони (ППО) Тайбею.
В Пекіні ці маневри назвали "рішучою відповіддю на нинішню ескалацію та провокацію США та Тайваню ", маючи на увазі нещодавно підписаний Байденом закон про витрати на оборону, в якому Китай називається стратегічним викликом. Цей документ передбачає посилення співпраці з Тайванем у сфері безпеки та вимагає розширення співпраці з Індією щодо нових оборонних технологій, пише AP.
Збройні сили Китаю часто використовували масштабні військові навчання як демонстрацію сили у відповідь на дії уряду США, спрямовані на підтримку Тайваню. У серпні КНР провела великі військові навчання з бойовою стрільбою у відповідь на візит спікера Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі на Тайвань.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|НАБУ проводить обшуки у голови Дніпропетровської ОВА Резніченка у справі про ремонт доріг фірмою його подруги, - ЗМІ
ТОП-НОВИНИ
|Україна ініціює процес виключення Росії з ООН – заява МЗС
|Коли святкувати Різдво - 25 грудня чи 7 січня? У «Дії» запустили нове опитування
|ЄС чекає від України зміни закону про КСУ, ухваленого всупереч рекомендаціям «Венеційки»
|Сенат США підтримав конфіскацію активів РФ на користь України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|CША стурбовані вторгненням КНР у повітряний простір Тайваню
|Індія закликає до негайного припинення бойових дій в Україні
|У Росії зафіксували рекордну кількість звільнень і неповної зайнятості
|Україна ініціює процес виключення Росії з ООН – заява МЗС
|Дрони КНДР увійшли в простір Південної Кореї, один долетів майже до Сеула
|Мін'юст подав позов про конфіскацію активів власника найбільшого виробника титану з Росії
|Японська телекомунікаційна компанія NTT Group1 виділила $1 млн для підтримки цифрового освітнього середовища України - Шкарлет
Бізнес
|Twitter почав показувати всім кількість переглядів
|Маск заявив, що не буде продавати акції Tesla близько двох років
|Meta виплатить $725 млн через позов щодо збору даних користувачів для виборчої кампанії Трампа
|Найбільший виробник чипів веде перемовини про будівництво першого заводу в Євросоюзі — FT
|На Amazon Prime вперше з'явився український дубляж — в третьому сезоні шпигунського трилера «Джек Раян»
|Франція оштрафувала Microsoft на 60 мільйонів євро
|Хворому серцю допомогли стовбурові клітини. У Британії провели першу таку операцію в історії