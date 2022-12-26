Дрони КНДР увійшли в простір Південної Кореї, один долетів майже до Сеула

Північнокорейські безпілотники кілька разів перетнули кордон між двома країнами, йдеться у заявах південнокорейських військових.

Безпілотні літальні апарати порушили повітряний простір Південної Кореї у прикордонних районах провінції Кьонґі, заявили в Об'єднаному комітеті начальників штабів країни.

Один із безпілотників пролетів на північ від Сеула.

Південнокорейські військові заявили, що зробили кілька попереджувальних пострілів, а потім підняли в повітря винищувачі та гелікоптери, проте спроби збити безпілотники поки що не закінчилися успіхом.

Південнокорейські військові засікли безпілотники під час перетину кордону приблизно о 10:30 за місцевим часом.

Один з південнокорейських військових літаків, які брали участь в операції з перехоплення, легкий штурмовик KA-1 пізніше розбився, але два його пілоти зуміли катапультуватися.

Літак упав на землю невдовзі після зльоту в повіті Хоенсон, на схід від Сеула, повідомили представники ВПС країни, яких цитує агенція Yonhap.

Південна Корея також призупинила зліт та посадку літаків в аеропортах Інчхон та Гімпо приблизно на годину.

Польоти безпілотників - новий виток напруги на Корейському півострові. Останнім часом Пхеньян провів значну кількість ракетних випробувань.

Південнокорейський військовий чиновник назвав останнє вторгнення очевидною провокацією з боку Пхеньяну.

"Наші військові продовжуватимуть рішуче реагувати на провокації Північної Кореї", - додав він.

Востаннє північнокорейський безпілотник перетинав кордон п'ять років тому у червні 2017 року, коли напруга у відносинах між двома Кореями досягла піку.

Раніше у грудні Північна Корея заявила, що провела великі випробування, необхідні для створення першого супутника-шпигуна, який можна використовувати для стеження за Південною Кореєю.

Пхеньян опублікував знімок Сеула з повітря, який, за заявою влади КНДР, зробили під час випробувань.