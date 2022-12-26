НУО зупиняють роботу в Афганістані через заборону для жінок

Чотири міжнародні неурядові організації (НУО) у неділю, 25 грудня, призупинили роботу в Афганістані після того, як радикальний ісламістський рух "Талібан" заборонив жінкам працювати в них, повідомляє AP.

Save the Children, яка займається захистом прав дітей по всьому світу, Міжнародний комітет порятунку (IRC), Норвезька рада у справах біженців (NRC) і CARE International заявили, що без жіночого персоналу вони не можуть ефективно допомагати дітям, жінкам і чоловікам в Афганістані.

Ці неурядові організації займаються питаннями щодо охорони здоров'я, освіти, захисту дітей, забезпечення продуктами харчування в умовах різкого погіршення гуманітарної ситуації.

ЄС, США та ООН засудили нові обмеження

Про заборону "Талібану" для НУО допускати на роботу жінок стало відомо напередодні. Її обґрунтували "численними скаргами" на те, що деякі жінки нібито не дотримувались ісламського дрес-коду, встановленого талібами. У будь-якої неурядової організації, яку звинуватять у недотриманні наказу, буде відкликана ліцензія на діяльність у країні.

Офіційні представники Організації Об'єднаних Націй, Європейського Союзу та США висловили обурення цим рішенням. Зокрема державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що рішення талібів може мати "руйнівні наслідки для афганського народу" і "порушить надання життєво важливої, рятівної допомоги мільйонам людей".

"Талібан" запроваджує все більше заборон для жінок

20 грудня "Талібан" заборонив жінкам навчатись в університетах. Таке рішення рух пояснив "збереженням національних інтересів", а також необхідністю змінити навчальний план згідно з ісламськими нормами. Дівчатка старші шостого класу перестали відвідувати школи ще у березні. Таліби також стверджували, що діти повернуться до шкіл, коли там буде створено "відповідне ісламу середовище".

В країні діє безліч заборон для жінок: їм не можна працювати на більшості робочих місць, заборонено відвідувати парки та спортзали. Крім того, вони зобов'язані носити в громадських місцях повністю закритий одяг.