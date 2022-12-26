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Німеччина згортає програми економічної допомоги Ірану
11:23 26.12.2022 |
Федеральний уряд Німеччини призупиняє сприяння торгівлі та економічне співробітництво з Іраном.
Про це із посиланням на Міністерство економіки повідомляє Zeit, передає Укрінформ.
Як зазначається, ФРН згортає проєкти допомоги Ірану через придушення протестів противників режиму. Мінекономіки оголосило, що інструменти фінансування зовнішньої торгівлі та економічне співробітництво будуть призупинені через «дуже серйозну» ситуацію у країні. Це стосується експортних кредитів та інвестиційних гарантій, німецько-іранського енергетичного діалогу, програми підготовки менеджерів і програми зовнішньої торгівлі тощо. «Винятки можуть бути дозволені лише з гуманітарних причин», - додали в міністерстві.
Обсяг німецько-іранської торгівлі у 2021 році склав 1,76 млрд євро. З січня по вересень 2022 року він становив 1,49 млрд євро.
У реальності надання експортних та інвестиційних гарантій Ірану все одно було призупинено. Лише з 2016 року, після скасування санкцій ЄС, протягом нетривалого часу ці інструменти знову були відкриті. Зокрема, було надано або продовжено гарантії для кількох проєктів. З кінця 2018 року німецький уряд не мав жодних заявок на отримання нових інвестиційних гарантій для ухвалення рішення.
Як повідомлялося, поштовхом до протестів в Ірані стала смерть у середині вересня Махси Аміні, яку було перед тим заарештовано так званою моральною поліцією в Тегерані за те, що вона «неправильно» носила хустку. Через деякий час вона померла в лікарні. У знущанні над молодою жінкою активісти звинувачують поліцію. За даними правозахисників, наразі страчено двох демонстрантів, понад 500 загинули під час демонстрацій, щонайменше 18 тисяч демонстрантів заарештовані.
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