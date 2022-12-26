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АНАЛІТИКА

Росія знову пропонує пустити транзит через газопровід «Ямал-Європа»

 

У Росії заговорили про відновлення постачання газу до ЄС через "Ямал-Європа", який раніше був зупинений "з політичних мотивів". Про це повідомив віцепрем'єр-міністр РФ Олександр Новак, інформує російське пропагандистське видання ТАСС.

За його словами, європейський ринок "залишається актуальним, оскільки зберігається дефіцит газу", а у Росії "є всі можливості для відновлення постачання".

"Наприклад, незадіяним залишається трубопровід "Ямал-Європа", зупинений з політичних мотивів", - заявив Новак в інтерв'ю.

Віцепрем'єр РФ також побачив зростання попиту на російський газ із Європи.

"Сьогодні ми можемо з упевненістю сказати, що попит на наш газ є. Тому ми продовжуємо розглядати Європу як потенційний ринок збуту нашої продукції. Зрозуміло, що проти нас розгорнуто масштабну кампанію, яка закінчилася диверсіями проти "Північного потоку", - розповів він.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Росія
 

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