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АНАЛІТИКА

Японські компанії відмовилися страхувати судна у всіх водах Росії через війну

 

З 1 січня три японські страхові компанії припинять страхування судів від військових ушкоджень у всіх російських водах. Можлива небезпека поширилася межі Чорного і Азовського морів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Nikkei

Tokio Marine & Nichido Fire Insurance, Sompo Japan Insurance та Mitsui Sumitomo Insurance почали інформувати судновласників про своє рішення у п'ятницю.

Цей крок, зроблений приблизно через 10 місяців після початку російського вторгнення в Україну, був викликаний відмовою закордонних перестрахувальних компаній брати на себе ризики, пов'язані з Росією.

Рішення японських страховиків означає, що покриття військової шкоди не надаватиметься ніде в російських водах - навіть на Далекому Сході, далеко від війни в Україні. Відсутність додаткового покриття для російських вод зробило б там плавання надто ризикованим для більшості операторів.

Японський імпорт зрідженого газу з російського проекту "Сахалін-2" та інших країн може постраждати через неможливість забезпечити страхове покриття.

Судновласники мають передплатити додаткову страховку від військової шкоди перед плаванням через українські та російські води. Страховики повинні бути повідомлені заздалегідь, щоб стежити за умовами виплат та премій. З наступного року судновласники більше не матиме такої можливості від трьох японських страховиків.

Як зазначає видання, рішення страховиків відображає уявлення галузі про ризики, пов'язані з війною. Передбачувана небезпека поширилася за межі Чорного та Азовського морів, що знаходяться неподалік місця бойових дій.

У лютому, коли спалахнула війна, лондонський Об'єднаний військовий комітет, який випускає рекомендації для морських страховиків, додав води навколо України до свого списку районів підвищеного ризику. До складу комісії входять члени Асоціації ринку Ллойда (Lloyd's Market Association), яка керує найбільшим у світі страховим ринком.

У квітні комітет розширив класифікацію високого ризику, включивши до неї всю Росію.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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