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У Конгресі США пропонують накласти санкції на генпрокурора Болгарії за корупцію
09:35 26.12.2022 |
Член Палати представників США від Республіканської партії Воррен Девідсон закликав міністерство фінансів США вжити заходів проти генерального прокурора Болгарії Івана Гешева за "корупційні дії", що загрожують "стабільності і безпеці союзників по НАТО в Європі".
Як пише "Європейська правда", про це першим повідомило видання Euractiv із посиланням на листа Девідсона, після чого він опублікував його у своєму Twitter.
У листі конгресмен говорить про корупційні дії генерального прокурора Болгарії, пов'язані з його роллю в привласненні банківських установ, а також передання критичної інфраструктури та оборонних компаній "російським підсанкційним банкам та іншим корумпованим суб'єктам".
Також Девідсон посилається на статтю Euractiv від лютого 2022 року, згідно з якою болгарський суд визнав недійсними санкції США, запроваджені відповідно до Акту Магнітського. "Кричуще ігнорування санкцій США генеральним прокурором Болгарії є неприйнятним і повинно бути вирішене", - підсумовується в листі.
Йдеться про санкції, запроваджені ще в червні 2021 року проти трьох болгарських високопосадовців, а також контрольованих ними понад 60 компаній, за звинуваченнями в корупції. Серед них зокрема був бізнесмен та олігарх Василь Божков, якого американський Мінфін звинуватив у планах створити канал впливу на уряд Болгарії та підкуп урядовців з боку Росії.
Формально болгарський суд не знайшов доказів корупції з боку підсанкційних осіб. Але конгресмен Девідсон стверджує, що підсанкційні болгари шантажували чинних міністрів кримінальними звинуваченнями з боку генеральної прокуратури Болгарії.
"Використання високої посади прокурора як зброї на користь організованій злочинності та корупції є серйозною загрозою стабільності важливого союзника НАТО і загалом балканського регіону", - йдеться в його листі.
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