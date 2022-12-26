У центробанку Китаю закликати посилити політику в секторі нерухомості через падіння попиту

Ван Імін, член Комітету з грошово-кредитної політики Народного банку Китаю закликав до посилення політики у сфері нерухомості у світлі повільного економічного зростання протягом останніх кількох років.

Про це повідомляє Reuters.

"Головний радник заявив учасникам форуму China Wealth Management 50 в Пекіні, що зниження продажів нерухомості в листопаді показало, що чинна політика повинна бути посилена і що необхідні нові заходи для підтримки сектора," - йдеться у повідомленні.

Проте у своїй промові Ван Імін не деталізував необхідні зміни в політиці.

Наразі Китай вже збільшив підтримку галузі, зокрема зняв заборону на залучення коштів через розміщення акцій для зареєстрованих на біржі компаній, що займаються нерухомістю, щоб зменшити тиск на ліквідність.

Сектор нерухомості також отримав невеликий поштовх від відмови Китаю від політики нульового рівня захворюваності на COVID-19. Але млявий попит все ще залишається основним стримуючим фактором для повного відновлення.