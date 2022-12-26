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Китай не оприлюднюватиме щоденну статистику COVID-19
08:26 26.12.2022 |
Національна комісія охорони здоров'я Китаю (NHC) припинила публікувати щоденні дані про нові зараження та смерті від COVID-19. Відповідну заяву NHC зробила у неділю, 25 грудня, пише агенція AFP.
Натомість дані про ситуацію з коронавірусом тепер повідомлятиме Центр з контролю та запобігання захворюванням (CDC) для довідкових і дослідницьких цілей. В NHC не пояснили ні причини такого рішення, ні якою буде частота та наповнення публікації CDC.
Перш ніж оголосити про припинення публікації даних NHC не повідомляв про жодну смерть від COVID по всій країні протягом чотирьох днів поспіль, незважаючи на сплеск заражень, зазначає агенція Reuters.
Спалах коронавірусу в Китаї
Влада КНР після майже трьох років локдаунів, примусових карантинів, відстеження контактів інфікованих та масових протестів 7 грудня несподівано відмовилася від жорсткої політики нульової толерантності до COVID-19, а також скасувала суворі правила тестування населення і обмеження на поїздки. Це обґрунтували тим, що нові різновиди омікрон-варіанту коронавірусу вже не призводять до тяжких випадків захворювання.
Як повідомлялося, за даними ЗМІ, неофіційні дані засвідчують, що за перші три тижні грудня в Китаї інфіковано 248 мільйонів осіб або 18 відсотків населення країни. Лише 20 грудня коронавірусом заразилися 37 мільйонів осіб. Хоча, за офіційними даними, за перші три тижні грудня у всьому Китаї зареєстровано лише 62 тисячі нових заражень.
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