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Понад 250 млн випадків за 20 днів. У Китаї поширюється нова хвиля COVID-19
08:21 26.12.2022 |
У Китаї за перші 20 днів грудня зафіксовано понад 250 млн випадків зараження COVID-19, уряд запроваджує низку локальних карантинних заходів в окремих районах країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
"Більше половини населення Пекіна та провінції Сичуань є носіями хвороби. Тільки у вівторок, 20 грудня, у країні було виявлено 37 мільйонів нових випадків інфікування", - повідомив заступник директора Центру контролю та профілактики захворювань Китаю Сунь Ян.
Раніше ми писали, що міста Китаю захлеснула нова хвиля COVID-19. В аптеках відчувається дефіцит найпопулярніших ліків. У грудні в країні оголосили про послаблення COVID-обмежень та карантину. Це перші радикальні зміни з початку пандемії коронавірусу.
Також повідомлялося, що наприкінці минулого місяця по всьому Китаю прокотилася хвиля протестів проти коронавірусних обмежень. Це стало найбільшим виявом суспільного невдоволення з моменту приходу Сі Цзіньпіна до влади у 2012 році.
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