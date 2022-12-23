Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Єврокомісія перерахувала Україні 66 млн євро на відновлення зруйнованих шкіл

 

Європейська комісія перерахувала 66 мільйонів євро до бюджету України на реконструкцію та відновлення шкільних закладів, які були пошкоджені в ході жорстокої війни Росії проти України.

Про це повідомила Катаріна Матернова, заступниця генерального директора Генерального директорату з питань політики добросусідства та переговорів про розширення, пише "Європейська правда".

Як повідомлялося, 16 грудня Європейська комісія та уряд України підписали пакет підтримки у розмірі 100 мільйонів євро для реконструкції та відновлення шкільних закладів, які постраждали внаслідок війни Росії. 

Пакет передбачає 34 млн євро на легкий та середній ремонт, включаючи ремонт вікон, дахів, дверей, санітарно-технічних та опалювальних споруд, а також надання обладнання для навчальних приміщень та бомбосховищ.

66 мільйонів євро, за планом, надаються безпосередньо українському уряду як бюджетна підтримка.

Внаслідок російських ударів на сьогодні пошкоджено чи зруйновано понад 2800 навчальних закладів.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,8340
  0,0622
 0,16

Курс обміну валют на сьогодні, 10:47
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,6677  0,05 0,12 40,3919  0,02 0,04
EUR 41,3852  0,02 0,04 42,4616  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес