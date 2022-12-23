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Єврокомісія перерахувала Україні 66 млн євро на відновлення зруйнованих шкіл
12:23 23.12.2022 |
Європейська комісія перерахувала 66 мільйонів євро до бюджету України на реконструкцію та відновлення шкільних закладів, які були пошкоджені в ході жорстокої війни Росії проти України.
Про це повідомила Катаріна Матернова, заступниця генерального директора Генерального директорату з питань політики добросусідства та переговорів про розширення, пише "Європейська правда".
Як повідомлялося, 16 грудня Європейська комісія та уряд України підписали пакет підтримки у розмірі 100 мільйонів євро для реконструкції та відновлення шкільних закладів, які постраждали внаслідок війни Росії.
Пакет передбачає 34 млн євро на легкий та середній ремонт, включаючи ремонт вікон, дахів, дверей, санітарно-технічних та опалювальних споруд, а також надання обладнання для навчальних приміщень та бомбосховищ.
66 мільйонів євро, за планом, надаються безпосередньо українському уряду як бюджетна підтримка.
Внаслідок російських ударів на сьогодні пошкоджено чи зруйновано понад 2800 навчальних закладів.
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