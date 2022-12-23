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КНДР провела запуск двох балістичних ракет малої дальності
11:52 23.12.2022 |
Північна Корея запустила дві балістичні ракети малої дальності в п'ятницю.
Про це повідомили південнокорейські військові, пише "Європейська правда" з посиланням на CNN.
Ракети випустили з району Сунан в Пхеньяні приблизно о 16:32 за місцевим часом, йдеться в заяві Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї.
У заяві додається, що дві ракети були запущені у води між Корейським півостровом і Японією.
Японська берегова охорона повідомила, що балістична ракета впала за межами виключної економічної зони Японії.
Це вже 36-й день у цьому році Північна Корея запускає ракети. Іноді режим Кіма випробовує кілька видів зброї одночасно.
Під керівництвом Кіма КНДР агресивно нарощує ракетні випробування, а американські і південнокорейські експерти попереджають, що Пхеньян може готуватися до ядерного випробування, яке стане першим за останні п'ять років.
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