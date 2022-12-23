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Єдина АЕС у Болгарії відмовилася від російського ядерного палива
11:49 23.12.2022 |
Американська ядерна енергокомпанія Westinghouse 22 грудня підписала десятирічний контракт на постачання ядерного палива для болгарської АЕС Козлодуй.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
АЕС Козлодуй - єдина атомна станція в Болгарії та найбільша в регіоні. У період 2003-2006 років було зупинено 4 енергоблоки АЕС, оскільки це було умовою прийому країни до ЄС. Наразі в експлуатації перебувають найновіші п'ятий та шостий блоки типу ВВЕР-1000 загальною встановленою потужністю 2 ГВт. Вони генерують приблизно третину електроенергії в Болгарії.
Паливо Westinghouse використовуватимуть на п'ятому енергоблоці. Ліцензію на використання нового палива станція планує отримати у 2024 році.
Такий самий договір щодо постачання палива для шостого енергоблока буде підписано до кінця року з французькою компанією Framatome, яка має ліцензію на виробництво палива від російської компанії ТВЕЛ, яка була основним постачальником ядерного палива для болгарської АЕС.
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