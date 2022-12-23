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Найбільший виробник чипів веде перемовини про будівництво першого заводу в Євросоюзі — FT
10:14 23.12.2022 |
Найбільша у світі монопрофільна незалежна компанія із виробництва напівпровідників TSMC, яка розташована на Тайвані, веде перемовини про будівництво свого першого європейського заводу в німецькому Дрездені.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Financial Times.
Тайванська компанія відправить групу керівників вищої ланки до Німеччини на початку наступного року, щоб обговорити рівень державної підтримки майбутнього заводу й спроможності місцевого ланцюга постачання.
Для керівників TSMC ця поїздка буде другою за останні шість місяців, очікується, що остаточне рішення про інвестування мільярдів доларів у завод, будівництво якого може розпочатися вже у 2024 році, буде ухвалене незабаром після цього.
Минулого року клієнти TSMC просили компанію розглянути питання будівництва заводу в Європі, але після вторгнення росії в Україну попередній розгляд призупинили.
Саме зростання попиту європейських автовиробників на чипи місцевого виробництва змусив TSMC переглянути своє рішення.
Як повідомляв Укрінформ, TSMC упродовж трьох наступних років вкладе у збільшення потужностей 100 мільярдів доларів.
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