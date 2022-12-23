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АНАЛІТИКА

Найбільший виробник чипів веде перемовини про будівництво першого заводу в Євросоюзі — FT

 

Найбільша у світі монопрофільна незалежна компанія із виробництва напівпровідників TSMC, яка розташована на Тайвані, веде перемовини про будівництво свого першого європейського заводу в німецькому Дрездені.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Financial Times.

Тайванська компанія відправить групу керівників вищої ланки до Німеччини на початку наступного року, щоб обговорити рівень державної підтримки майбутнього заводу й спроможності місцевого ланцюга постачання.

Для керівників TSMC ця поїздка буде другою за останні шість місяців, очікується, що остаточне рішення про інвестування мільярдів доларів у завод, будівництво якого може розпочатися вже у 2024 році, буде ухвалене незабаром після цього.

Минулого року клієнти TSMC просили компанію розглянути питання будівництва заводу в Європі, але після вторгнення росії в Україну попередній розгляд призупинили.

Саме зростання попиту європейських автовиробників на чипи місцевого виробництва змусив TSMC переглянути своє рішення.

Як повідомляв Укрінформ, TSMC упродовж трьох наступних років вкладе у збільшення потужностей 100 мільярдів доларів.
 

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