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АНАЛІТИКА

Воллес висміяв Чорноморський флот Росії, назвавши його «флотилією берегової оборони»

 

Боєздатність армії Росії за 10 місяців повномасштабної війни проти України знизилася щонайменше на 50%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Великої Британія Бена Воллеса, оприлюднену на сайті відомства.

Посадовець зазначив, що понад 100 000 росіян загинули, поранені або дезертирували.

За словами Воллеса, російські можливості були серйозно обмежені через знищення понад 4 500 одиниць бронетехніки, понад 140 вертольотів і літаків, а також сотні артилерійських установок.

"РФ втратила 50% боєздатних сухопутних військ. Концепція російської батальйонної тактичної групи, якою вже десять років пишається їхня військова доктрина, не витримала опору України", - підкреслив міністр.

Окрім цього, глава Міноборони висміяв Чорноморський флот Росії, назвавши його "флотилією берегової оборони".

"У найманців, проплаченим Кремлем, справи не кращі. Сотні загинули в результаті нещодавнього удару по штабу ПВК "Вагнер" в Луганській області", - додав Воллес.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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