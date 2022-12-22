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АНАЛІТИКА

Дві країни ЄС розморозили частину російських активів

 

Влада Бельгії вслід за Люксембургом дала "зелене світло" на розморожування активів на рахунках російського Національного розрахункового депозитарію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністерство фінансів Бельгії та Люксембургу.

Міністерство фінансів Люксембургу 20 грудня випустило генеральну ліцензію, яка дає можливість розблокувати активи російських інвесторів, які зберігаються на рахунках російського Національного розрахункового депозитарію (НРД) у міжнародному депозитарії Clearstream (зареєстрований у Люксембурзі).

Сьогодні, 22 грудня, дозвіл на розблокування російських активів дав уряд Бельгії. Російські активи зберігались на бельгійській Euroclear. Ясності у процедурі повернення грошей у брокерів, інвесткомпаній та НРД поки що немає. Однак часу, щоб розібратися, у них небагато - розморожування діє до 7 січня 2023 року. Загалом у міжнародних депозитаріях зависли активи російських інвесторів приблизно на 6 трильйонів рублів.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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