Угорщина не отримає фінансування від ЄС через провал судової реформи

Брюссель попередив, що призупинить більшу частину регіональної допомоги Угорщини, оскільки уряд прем'єр-міністра Віктора Орбана не запровадив реформи, спрямовані на забезпечення незалежності судової системи країни.

Про це пише Financial Times.

У четвер Єврокомісія повідомила, що досягла загальної угоди з Будапештом щодо фінансування бюджетного періоду 2021-2027 років. Однак основна частина з 22 млрд євро поки не може бути виплачена, оскільки Угорщина ще має виконати низку умов щодо верховенства права.

Це рішення підкреслює фіскальні проблеми, з якими стикається Орбан, який дуже хоче розблокувати фінансування ЄС після різкого падіння угорського форинта.

Зазначається, що Будапешт протягом багатьох років бореться з Брюсселем через свою репутацію щодо верховенства права, яке, на думку критиків, загрожує справедливому та прозорому розподілу грошей платників податків ЄС.

Міністри ЄС минулого тижня підписали рішення Комісії про припинення фінансування близько 6,3 млрд євро через порушення верховенства права.

Рішення, прийняте в четвер, впливає на більш широкий пул європейських коштів і стосується положень, пов'язаних із Хартією основних прав ЄС, які тепер є частиною бюджетного законодавства блоку.