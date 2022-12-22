Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Угорщина не отримає фінансування від ЄС через провал судової реформи

 

Брюссель попередив, що призупинить більшу частину регіональної допомоги Угорщини, оскільки уряд прем'єр-міністра Віктора Орбана не запровадив реформи, спрямовані на забезпечення незалежності судової системи країни.

Про це пише Financial Times.

У четвер Єврокомісія повідомила, що досягла загальної угоди з Будапештом щодо фінансування бюджетного періоду 2021-2027 років. Однак основна частина з 22 млрд євро поки не може бути виплачена, оскільки Угорщина ще має виконати низку умов щодо верховенства права.

Це рішення підкреслює фіскальні проблеми, з якими стикається Орбан, який дуже хоче розблокувати фінансування ЄС після різкого падіння угорського форинта. 

Зазначається, що Будапешт протягом багатьох років бореться з Брюсселем через свою репутацію щодо верховенства права, яке, на думку критиків, загрожує справедливому та прозорому розподілу грошей платників податків ЄС.

Міністри ЄС минулого тижня підписали рішення Комісії про припинення фінансування близько 6,3 млрд євро через порушення верховенства права. 

Рішення, прийняте в четвер, впливає на більш широкий пул європейських коштів і стосується положень, пов'язаних із Хартією основних прав ЄС, які тепер є частиною бюджетного законодавства блоку.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Угорщина, ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,8962
  0,0841
 0,22

Курс обміну валют на сьогодні, 10:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,6183  0,11 0,28 40,3757  0,08 0,20
EUR 41,4033  0,16 0,38 42,4707  0,11 0,26

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес