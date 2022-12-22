Рада ЄС затвердила механізм для обмеження цін на газ

Рада Європейського Союзу офіційно ухвалила постанову, що встановлює механізм корекції ринку для захисту громадян та економіки від надмірно високих цін.

Про це йдеться в заяві Ради, пише "Європейська правда".

"Регламент спрямований на обмеження епізодів надмірно високих цін на газ у ЄС, які не відображають ціни світового ринку, забезпечуючи при цьому безпеку енергопостачання та стабільність фінансових ринків", - йдеться в заяві.

Регламент було ухвалено сьогодні за письмовою процедурою. Тепер він буде опублікований в Офіційному журналі ЄС і набуде чинності 1 лютого 2023 року.

Положення, що стосуються ліміту на проведення торгів, набудуть чинності 15 лютого. Регламент діятиме протягом одного року.

Європейські країни домовилися про обмеження ціни на природний газ на рівні 180 євро, поклавши край багатомісячним політичним суперечкам про те, чи варто втручатися в енергетичну кризу, яка загрожувала регіонові рецесією.

Нове обмеження набуде чинності лише у випадку, якщо різниця в ціні зі світовими цінами на скраплений природний газ перевищуватиме 35 євро. Для запуску механізму ціни повинні залишатися вище обох граничних рівнів протягом трьох днів.

Нагадаємо, 5 грудня набуло чинності рішення Ради ЄС про ліміт ціни на російську нафту і заборону морського транспортування російської нафти до третіх країн.

Перед тим на початку грудня країни групи G7 оголосили, що погодилися встановити "стелю цін" на нафту, яка експортується з РФ морем, на рівні $60 за барель.