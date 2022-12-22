Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Рада ЄС затвердила механізм для обмеження цін на газ

 

Рада Європейського Союзу офіційно ухвалила постанову, що встановлює механізм корекції ринку для захисту громадян та економіки від надмірно високих цін.

Про це йдеться в заяві Ради, пише "Європейська правда".

"Регламент спрямований на обмеження епізодів надмірно високих цін на газ у ЄС, які не відображають ціни світового ринку, забезпечуючи при цьому безпеку енергопостачання та стабільність фінансових ринків", - йдеться в заяві.

Регламент було ухвалено сьогодні за письмовою процедурою. Тепер він буде опублікований в Офіційному журналі ЄС і набуде чинності 1 лютого 2023 року.

Положення, що стосуються ліміту на проведення торгів, набудуть чинності 15 лютого. Регламент діятиме протягом одного року.

Європейські країни домовилися про обмеження ціни на природний газ на рівні 180 євро, поклавши край багатомісячним політичним суперечкам про те, чи варто втручатися в енергетичну кризу, яка загрожувала регіонові рецесією.

Нове обмеження набуде чинності лише у випадку, якщо різниця в ціні зі світовими цінами на скраплений природний газ перевищуватиме 35 євро. Для запуску механізму ціни повинні залишатися вище обох граничних рівнів протягом трьох днів.

Нагадаємо, 5 грудня набуло чинності рішення Ради ЄС про ліміт ціни на російську нафту і заборону морського транспортування російської нафти до третіх країн.

Перед тим на початку грудня країни групи G7 оголосили, що погодилися встановити "стелю цін" на нафту, яка експортується з РФ морем, на рівні $60 за барель.
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,8962
  0,0841
 0,22

Курс обміну валют на сьогодні, 10:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,6183  0,11 0,28 40,3757  0,08 0,20
EUR 41,4033  0,16 0,38 42,4707  0,11 0,26

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес