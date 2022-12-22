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Єврокомісія дозволила ФРН багатомільярдну підтримку бізнесу
18:13 22.12.2022 |
Масштабна фінансова підтримка, яку уряд Німеччини має намір надати підприємствам, що зіткнулися з наслідками російської агресії проти України, не порушує правил Євросоюзу. Таку заяву зробила у середу, 21 грудня, Єврокомісія.
Берлін планує виділити 49 мільярдів євро компаніям із різних сфер економіки на оплату рахунків за газ та електрику, необхідні для їхньої подальшої роботи. За оцінкою Єврокомісії, цей захід підтримки є "доречним, пропорційним і необхідним, щоб уникнути серйозних порушень функціонування економіки однієї з держав-членів ЄС".
Заява Єврокомісії була зроблена на тлі критики з боку деяких інших країн-членів ЄС, які визнали політику Берліна щодо підтримки німецьких підприємств несправедливою з погляду вільної конкуренції на внутрішньому ринку Євросоюзу.
В умовах війни Росії проти України та рівні інфляції, що виріс на цьому тлі, ЄС дозволив у березні 2022 року урядам держав-членів вживати тимчасових протекціоністських заходів для захисту своїх економік.
Днями Міжнародний валютний фонд попередив ФРН про необхідність термінової модернізації. За словами директора європейського департаменту МВФ Альфреда Каммера (Alfred Kammer), Німеччині необхідна масштабна програма державних інвестицій, щоб скоротити відставання в багатьох сферах і стати привабливою для бізнесу.
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