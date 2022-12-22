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Японія передумала відмовлятися від АЕС. Станції зможуть працювати понад 60 років
17:37 22.12.2022 |
Японський департамент ядерного нагляду (Nuclear Regulation Authority) схвалив проєкт змін до чинного законодавства країни, який дозволить експлуатувати атомні станції понад 60 років.
Зараз у Японії після 40 років експлуатації станція може отримати одноразовий дозвіл на продовження роботи ще на 20 років. Нові правила дозволять продовжувати термін експлуатації кожні 10 років після досягнення станцією 30-річного віку.
Законопроєкт подадуть до парламенту на початку 2023 року, повідомила газета Йоміурі Сімбун.
Станом на 2022 рік середній вік ядерного парку Японії, що складається з 33 реакторів, становив 31,4 року. Більшість ядерних реакторів цієї країни мали вік від 21 до 40 років.
Агентство Associated Press вказує, що рішення NRA фактично означає відмову від попередньої політики Японії, що передбачала закриття АЕС до 2030 року. Натомість тепер країна визнає, що ядерна енергетика забезпечує стабільну генерацію і відіграє важливу роль як безвуглецеве базове джерело енергії.
Згідно з новою політикою, Японія збирається максимізувати використання наявних ядерних реакторів, перезапустивши якомога більше з них, а також розробити реактори наступного покоління для їхньої заміни в майбутньому.
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