У 2023 році США мають намір стати нетто-експортером сирої нафти

Сполучені Штати стали світовим експортером сирої нафти за останні кілька років, але експорт не перевищував її імпорт після Другої світової війни. Це може змінитися наступного року, повідомляє Reuters.

Продажі американської сирої нафти іншим країнам зараз становлять рекордні 3,4 мільйона барелів на день (барелів на добу), при цьому експорт продуктів нафтопереробки, таких як бензин і дизельне паливо, становить близько 3 мільйонів барелів на добу. Сполучені Штати також є провідним експортером зрідженого природного газу (СПГ), де очікується стрімке зростання в найближчі роки.

Але Сполучені Штати споживають 20 мільйонів барелів сирої нафти на день, найбільше у світі, і їх видобуток ніколи не перевищував 13 мільйонів барелів на добу. Донедавна ідея про те, що це буде що завгодно, але не великий імпортер сирої нафти, була дурницею.

Минулого місяця урядові дані США показали, що чистий імпорт сирої нафти США впав до 1,1 мільйона барелів на день (б/д), що є найнижчим показником з початку ведення обліку в 2001 році. Це різко менше, ніж п'ять років тому, коли Сполучені Штати імпортували понад 7 мільйонів барелів на день.

Фактори, що змінюють це рівняння цього року, включають санкції, які завдають шкоди російському експорту нафти та природного газу після її вторгнення в Україну, а також масштабне вивільнення Вашингтоном нафти з надзвичайних запасів для боротьби зі стрімкими цінами на бензин.

«Вторгнення Росії в Україну підштовхнуло новий попит на американські енергоносії та має підштовхнути експорт нафти до імпорту наприкінці наступного року, якщо видобуток сланців прискориться», - сказав Рохіт Ратод, ринковий аналітик дослідницької компанії Vortexa.

Щоб стати нетто-експортером сирої нафти, Сполучені Штати повинні або збільшити виробництво, або скоротити споживання. Очікується, що наступного року попит на нафту в США зросте на 0,7% до 20,51 мільйона барелів на добу, а це означає, що видобуток доведеться збільшити.

Сполучені Штати вже видобувають більше нафти, ніж будь-яка інша країна світу, включаючи Саудівську Аравію та Росію. Сланцеві родовища в США старіють, а зростання виробництва цього року було повільним. Наступного року загальний видобуток має досягти рекордних 12,34 млн барелів на добу, але лише за умови, що ціни будуть достатньо прибутковими, щоб спонукати бурильників добувати більше.