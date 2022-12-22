Туреччина на тлі інфляції підвищує мінімальну зарплату на 55% у 2023 році

Щомісячна мінімальна заробітна плата в Туреччині складе 8 506,80 лір ($455) в 2023 році.

Про це заявив у четвер президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Це означає 55% зростання мінімальної зарплати у порівнянні з липнем і 100% підвищення у порівнянні з січнем.

Виступаючи на пресконференції раніше, президент Ердоган заявив, що мінімальна заробітна плата може бути знову підвищена протягом року, якщо це необхідно.

Річна інфляція у Туреччині злетіла більш ніж на 85% в останні місяці, але почала потроху знижуватися.

Ердоган сказав, що профспілки роботодавців і працівників не змогли досягти згоди, і уряд втрутився, щоб визначити цифру.

Представники профспілок не були присутні на оголошенні у президентському палаці.

Економісти заявляли, що реальна інфляція у Туреччині набагато вища за офіційну статистику, а незалежна група дослідження інфляції оцінила її річний рівень у 186,27%.