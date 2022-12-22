Німецький хімічний гігант Henkel підтвердив плани продати бізнес у Росії найближчим часом

Німецький концерн Henkel, який виробляє косметику та побутову хімію під цілою низкою брендів, серед яких Schwafzkopf та Persil, зберігає плани продажу свого бізнесу в Росії найближчим часом.

Про це голова наглядової ради концерну Симона Багель-Тра заявила в інтерв'ю газеті Neue Zuercher Zeitung, повідомляє Forbes.

"Ми запустили процес продажу", - сказала голова наглядової ради Henkel.

Вона зауважила, що спочатку охочих купити російський бізнес було багато, але зараз список скоротили і у ньому залишилися лише ті, хто може зробити гідну та серйозну пропозицію, а також відповідає вимогам щодо дотримання санкцій.

"Процес йде, і ми хочемо завершити його швидко", - наголосила Багель-Тра.

Вона визнала, що Росія була важливим ринком для Henkel з річним виторгом у 1,06 млрд євро, 11 виробничими майданчиками та 2500 співробітниками.

Багель-Тра також відкинула критику ЗМІ з приводу того, що Henkel оголосила про рішення піти з Росії лише у квітні.

"З одинадцятьма місцевими виробничими підприємствами ви не можете просто повернути ключ і виїхати з країни", - пояснила топменеджерка.