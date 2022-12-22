Прем'єр Вірменії звинуватив російських «миротворців» у невиконанні зобов'язань

Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян звинуватив "миротворців" РФ у зв'язку з перекриттям Лачинського коридору - єдиної дороги, що пов'язує Вірменію з Нагірним Карабахом.

Про це Пашинян сказав на засіданні уряду в четвер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на вірменську службу "Радіо Свобода".

Назвавши дії Азербайджану із блокування Лачинського коридору незаконними, прем'єр-міністр Вірменії розкритикував Росію, наголосивши, що Москва фактично не виконує своїх зобов'язань у рамках тристоронньої угоди.

Пашинян сказав, що згідно з пунктом 6 тристоронньої заяви від 9 листопада 2020 року Лачинський коридор перебуває під контролем так званих "миротворчих сил" Російської Федерації в Нагірному Карабасі, і Азербайджан гарантує безпеку пересування громадян, транспортних засобів і вантажів через Лачинський коридор.

"Цей пункт сьогодні фактично не працює. Де-факто виходить, що російський "миротворчий контингент" не виконує взяте на себе в рамках тристоронньої заяви зобов'язання тримати Лачинський коридор під контролем. Звичайно, щось подібне відбувається внаслідок протиправних дій Азербайджану, але це не змінює ситуації, адже основна мета російських "миротворчих сил" - не допустити подібного беззаконня, і, зокрема, тримати Лачинський коридор під контролем", - заявив Пашинян.

Він подякував усім країнам і міжнародним організаціям, які дали "чітку оцінку" блокуванню коридору.

Прем'єр-міністр Вірменії закликав "активно працювати в питанні направлення до Нагірного Карабаху і Лачинського коридору місії ООН або ОБСЄ, або Мінської групи ОБСЄ зі встановлення фактів".

Пашинян також повідомив, що Вірменія передала Азербайджану свої пропозиції щодо мирного договору, підкресливши, що в Єревані готові підписати договір із таким змістом. "Сподіваюся, що реакція Азербайджану також буде позитивною", - сказав він.

12 грудня Лачинський коридор закрили для проїзду через протест громадян Азербайджану, які вимагають зупинити вивезення з регіону корисних копалин.

13 грудня Азербайджан перекрив постачання газу з Вірменії до Нагірного Карабаху.

14 грудня Єреван звернувся в ЄСПЛ, щоб суд зобов'язав Баку розблокувати Лачинський коридор.

Європейський Союз заявив, що із серйозним занепокоєнням стежить за подіями навколо Лачинського коридору, які відбуваються там від початку грудня.