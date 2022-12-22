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Сенат США затвердив кандидатуру нової посолки в РФ
12:50 22.12.2022 |
Сенат (верхня палата. - Ред.) Конгресу США затвердив 21 грудня кандидатуру Лінн Трейсі на посаду амбасадорки в Росії. Це рішення підтримали 93 сенатори. Водночас проти проголосували двоє, серед них - республіканець Ренд Пол, який раніше блокував голосування щодо виділення коштів Україні.
Трейсі "має достатньо мужності, щоби виконувати свої обов'язки щодо ворожого уряду та представляти Америку в Кремлі", заявив голова комітету Сенату з міжнародних відносин Боб Менендес.
Наприкінці листопада Трейсі на слуханнях у комітеті, присвячених затвердженню її кандидатури, заявила, що згодна з санкційним курсом Вашингтона щодо Москви і підтримує подальше посилення санкцій, пише видання The National News.
Трейсі, яка зараз займає посаду посла у Вірменії, стане першою американкою на посаді амбасадорки США в Росії. Вона вже працювала в Москві наприкінці 1980-х і в 2014-2017 роках заступницею посла Джона Теффта.
Вона змінить Джона Саллівана, який покинув посаду посла 4 вересня. З тих пір американське посольство в Росії очолює тимчасова повірена Елізабет Руд.
У міністерстві закордонних справ РФ ще у вересні казали, що дали згоду на призначення Трейсі та "розуміють, як з нею працювати, якщо її кандидатуру затвердять". Водночас у Кремлі не сподіваються на покращення відносин із Сполученими Штатами після її призначення. Затверджену Сенатом кандидатуру має офіційно призначити президент США.
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