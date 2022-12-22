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Казахські брокерські компанії скуповують дешеві російські бонди в іноземних інвесторів, – Bloomberg
10:34 22.12.2022 |
Казахські фінансові фірми скуповують російський державний борг із великим дисконтом в інвесторів, які не змогли вийти з ринку через санкції та інші обмеження, запроваджені після вторгнення в Україну.
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.
Останніми місяцями деякі казахські брокерські компанії та банки купували або робили пропозиції щодо російських суверенних цінних паперів. Реєстрація боргу в казахському кліринговому центрі дає змогу покупцям отримувати купонні платежі та виплати основної суми боргу.
Цей обхідний шлях дозволяє казахським компаніям отримати швидкий прибуток для себе та клієнтів у той час, коли деякі міжнародні інвестори залишаються власниками боргу на мільярди рублів. Через численні обмеження іноземці не можуть отримати купонні доходи та основну суму боргу за паперами, але всередині країни місцеві інвестори можуть отримувати платежі.
Казахський Центральний депозитарій не відповів на запит про коментар. Водночас заявив про різке збільшення кількості зареєстрованих єврооблігацій і ОФЗ, випущених міністерством фінансів Росії. Загальна кількість зросла до 42 станом на 1 листопада, в порівнянні з 3 вісьмома місяцями раніше. Найшвидше зростання відбулося у вересні, коли кількість реєстрацій зросла до 33 з 13.
Багато іноземних інвесторів з рублевими суверенними облігаціями тепер залишилися з паперами, за якими вони не можуть отримати доступ до платежів за межами Росії. Перепродаж таких облігацій означає, що іноземці можуть повернути принаймні деяку вартість.
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