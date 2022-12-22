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Норвегія скасовує податок на нафту
10:19 22.12.2022 |
Парламент Норвегії Стортинг схвалив пропозицію уряду про скасування податку на нафту з 1 січня 2023 року. Це зменшить надходження до бюджету на 600 мільйонів крон, але натомість знизить ціни на пальне на АЗС.
Про це повідомив міністр фінансів Норвегії Тригве Магнус Слагсволд Ведум, передає видання The Local.
«У 2022 році ціни на пальне різко зросли, і для багатьох домогосподарств і підприємств такі ціни є серйозною проблемою. Зменшення податків на пальне трохи полегшить повсякденне життя і матиме велике значення, особливо для будівельної галузі», - Тригве Магнус Слагсволд Ведум
Як зазначає видання, теоретично податок на паливо буде зменшено на 1,88 мільярда крон, але оскільки це призведе до збільшення надходжень податку на викиди вуглецю на 1,26 мільярда крон, лише чисте зниження податку на паливо становитиме 600 мільйонів крон.
Здешевлення пального в Норвегії може трохи здивувати - ця скандинавська країна є рекордсменом за часткою електромобілів у нових реєстраціях.
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