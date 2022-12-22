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АНАЛІТИКА

Греція закрила повітряний простір для Білорусі через її можливу участь у війні – ЗМІ

 

Управління цивільної авіації Греції розпорядилося на три місяці закрити повітряний простір для білоруських літаків, а також заборонило грецькій авіації залітати в повітряний простір Білорусі.

Як пише "Європейська правда", про це пише грецьке видання Pentapostagma з посиланням на текст розпорядження.

Воно передбачає, що літаки білоруських авіаперевізників не зможуть злітати з Греції, приземлятись на її території та пролітати над нею за винятком гуманітарних і санітарних бортів, а також в аварійній ситуації.

Крім того, авіаперевізники Греції під час рейсів не повинні здійснювати польоти через повітряний простір Білорусі за винятком надзвичайних ситуацій. Також рекомендується уникати району польотної інформації Мінська.

У наведеному розпорядженні Управління цивільної авіації Греції йдеться, що такий крок був зроблений на тлі все більших побоювань щодо участі Білорусі у війні в Україні.
 

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