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Греція закрила повітряний простір для Білорусі через її можливу участь у війні – ЗМІ
09:08 22.12.2022 |
Управління цивільної авіації Греції розпорядилося на три місяці закрити повітряний простір для білоруських літаків, а також заборонило грецькій авіації залітати в повітряний простір Білорусі.
Як пише "Європейська правда", про це пише грецьке видання Pentapostagma з посиланням на текст розпорядження.
Воно передбачає, що літаки білоруських авіаперевізників не зможуть злітати з Греції, приземлятись на її території та пролітати над нею за винятком гуманітарних і санітарних бортів, а також в аварійній ситуації.
Крім того, авіаперевізники Греції під час рейсів не повинні здійснювати польоти через повітряний простір Білорусі за винятком надзвичайних ситуацій. Також рекомендується уникати району польотної інформації Мінська.
У наведеному розпорядженні Управління цивільної авіації Греції йдеться, що такий крок був зроблений на тлі все більших побоювань щодо участі Білорусі у війні в Україні.
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